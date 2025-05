Bologna prove di intesa con Italiano per il rinnovo | ecco l’offerta dei rossoblù al tecnico dopo la finale di Coppa Italia

Bologna punta al rinnovo di Vincenzo Italiano, protagonista dopo la straordinaria vittoria in Coppa Italia. I primi incontri sono già stati avviati: i rossoblù vogliono confermare il tecnico, che ha guidato una cavalcata memorabile, e discutono le condizioni per prolungare il suo contratto. Un passo importante per il progetto sportivo del club e il futuro della squadra.

Bologna, l'obiettivo è il rinnovo di Vincenzo Italiano: primi contatti per il prolungamento del contratto del tecnico Vincenzo Italiano è il protagonista assoluto di questi giorni a Bologna, dopo aver conquistato la Coppa Italia 2025 con una cavalcata memorabile che ha portato trentamila tifosi rossoblù a Roma. Il tecnico ha ricevuto il "Premio Bulgarelli".

