BluOrobica conquista la salvezza e guarda avanti | Nuova casa a Bergamo e rapporto più solido con Treviglio

BluOrobica conquista la salvezza in una stagione complessa, chiusa con una vittoria decisiva contro Guerriero Padova. Ora guarda avanti, con una nuova casa a Bergamo e un rapporto più solido con Treviglio. Un traguardo che testimonia il carattere e la determinazione della squadra, pronta a scrivere nuovi importanti capitoli nel suo percorso.

Bergamo. Non è stata una stagione facile, ma alla fine BluOrobica ha portato a casa una sofferta salvezza all’ultima sfida, in casa, contro Guerriero Padova, dopo una gara-3 vinta 74-65 non senza sofferenze, ma piazzando lo scatto finale e decisivo nel secondo tempo. Un successo figlio del carattere e della determinazione messo in campo soprattutto nel secondo tempo, dopo essere andati all’intervallo sul -5. In doppia cifra Morelli, Turel e Dore (top scorer a 19 – qui il tabellino completo ). “È stata una serie difficile, con una gara-3 durissima. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - BluOrobica conquista la salvezza e guarda avanti: “Nuova casa a Bergamo e rapporto più solido con Treviglio”

