Blitz contro la mafia nigeriana | in Italia ben trenta persone sono state fermate per reati che vanno dal traffico di droga allo sfruttamento della prosituzione e la tratta di esseri umani

All’alba, la Polizia di Stato ha sgominato una colossale rete della mafia nigeriana in Italia, fermando trenta persone tra Cagliari e altre città. L’indagine ha scoperto un’organizzazione operante tra traffico di droga, sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani, evidenziando la pervasività della criminalità nigeriana nel territorio italiano.

È scattato all'alba il maxi blitz della Polizia di Stato contro la mafia nigeriana: trenta persone sono state fermate su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, nell'ambito di un'indagine che ha svelato l'esistenza di una potente rete criminale radicata in Sardegna ma con ramificazioni in tutta Italia e all'estero. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati – tutti di origine nigeriana – farebbero parte di un'organizzazione mafiosa strutturata e gerarchizzata, identificata con il nome di Viking, attiva principalmente nella città di Sassari ma con propaggini a Cagliari, Genova, Isernia, Caserta, Verona, Siena e Terni.

