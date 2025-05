Blitz contro la mafia nigeriana a Sassari | 30 arresti

Dall'alba di oggi, a Sassari, la Polizia di Stato ha eseguito un blitz contro la mafia nigeriana, portando a 30 arresti. L'operazione, disposta dalla DDA di Cagliari, mira a smantellare un potente gruppo criminale coinvolto in attivitĂ di associazione mafiosa, che operava con stretti legami e organizzazione ben strutturata.

AGI - Dall'alba di stamattina la Polizia di Stato di Sassari sta eseguendo 30 provvedimenti di fermo, disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, a carico di altrettanti soggetti di origine nigeriana indagati per associazione mafiosa. L'organizzazione, che agiva in stretto contatto con la Nigeria, operava prevalentemente nella cittĂ di Sassari, con diramazioni a Cagliari, Genova, Isernia, Caserta, Verona, Siena e Terni, e promanazioni estere individuate in Mauritania, Francia, Olanda e Germania. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Blitz contro la mafia nigeriana a Sassari: 30 arresti

