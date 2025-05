Blitz contro la mafia nigeriana | 30 arresti a Sassari per tratta di esseri umani droga e prostituzione

Maxi blitz della Polizia a Sassari smantella la mafia nigeriana con 30 arresti per tratta di esseri umani, droga e prostituzione. La DDA di Cagliari ha disposto i fermo, colpendo un'organizzazione criminale operante nel territorio. Un'operazione che segna un importante passo nella lotta contro le strutture mafiose di origine nigeriana.

Maxi blitz dall’alba contro la mafia nigeriana: la Polizia di Stato di Sassari ha infatti eseguito 30 provvedimenti di fermo, disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, a carico di altrettanti soggetti di origine nigeriana indagati per associazione mafiosa. Gli arrestati appartengono al clan “Supreme vikings confraternity“. I traffici della mafia nigeriana tra Europa, Nigeria e Italia. L’organizzazione, che agiva in stretto contatto con la Nigeria, operava prevalentemente nella cittĂ di Sassari, con diramazioni a Cagliari, Genova, Isernia, Caserta, Verona, Siena e Terni, e promanazioni estere individuate in Mauritania, Francia, Olanda e Germania. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Blitz contro la mafia nigeriana: 30 arresti a Sassari per tratta di esseri umani, droga e prostituzione

Blitz contro la mafia nigeriana: in Italia ben trenta persone sono state fermate per reati che vanno dal traffico di droga allo sfruttamento della prosituzione e la tratta di esseri umani

All’alba, la Polizia di Stato ha sgominato una colossale rete della mafia nigeriana in Italia, fermando trenta persone tra Cagliari e altre città .

A Sassari 30 arresti della Polizia di Stato contro la mafia nigeriana

Dov’è stato effettuato un importante blitz della Polizia di Sassari, che ha portato all’arresto di 30 persone di origine nigeriana.

