Bianca Balti | A settembre pensavo che sarei morta poi ho temuto che la mia carriera fosse finita per sempre Ora sono sulla cover di Vogue

A settembre, Bianca Balti temeva di aver raggiunto il suo limite, pensando di non poter più lavorare. Ora, sorprendentemente, è sulla copertina di Vogue Adria, un traguardo che celebra non solo il successo professionale, ma anche una rinascita personale. “Ciao mamma! Sono sulla copertina di Vogue”, ha scritto, condividendo un momento di grande emozione e speranza.

“Ciao mamma! Sono sulla copertina di Vogue”: inizia così il post con cui Bianca Balti ha annunciato ai suoi follower la conquista della copertina del nuovo numero di Vogue Adria. Un traguardo professionale che assume un significato profondamente personale e toccante, arrivando a soli otto mesi dalla diagnosi di un cancro alle ovaie al terzo stadio e a tre mesi dall’inizio della sua remissione. Nel suo messaggio su Instagram, la supermodella lodigiana non nasconde l’abisso di paura attraversato e la sorpresa per questo nuovo capitolo: “A settembre pensavo che sarei morta “, confida, ripercorrendo i momenti bui seguiti alla diagnosi. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bianca Balti: “A settembre pensavo che sarei morta, poi ho temuto che la mia carriera fosse finita per sempre. Ora sono sulla cover di Vogue”

