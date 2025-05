Basket femminile Andrea Capobianco | Ho già visto le facce giuste al raduno

Ieri si è svolta la presentazione delle maglie azzurre targate Macron per gli Europei femminili di basket, con la partecipazione del ct Andrea Capobianco. Durante l’evento, sono intervenuti vari relatori, tra cui Capobianco, che ha annunciato le 19 giocatrici in corsa per le scelte finali. Un’occasione importante per avvicinarsi al grande impegno internazionale delle azzurre.

Tanto spazio agli Europei femminili nella presentazione delle maglie azzurre targate Macron tenutasi ieri. Sono tre gli interventi che si sono succeduti nel corso dell’evento, primo fra tutti quello del ct in carica Andrea Capobianco, che ha di recente selezionato le 19 giocatrici tra cui sceglierà per il viaggio a Bologna (18-21 giugno), almeno per quel che concerne la prima fase. Così parla il coach azzurro, alla sua terza volta sulla panchina tricolore: “ Quando indossi una maglia con la scritta Italia le emozioni sono assicurate. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Andrea Capobianco: “Ho già visto le facce giuste al raduno”

