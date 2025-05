Baronissi attivato il Punto Digitale Facile per accompagnare i cittadini nell’uso delle tecnologie e dei servizi online

Il Comune di Baronissi ha attivato il Punto Digitale Facile, in collaborazione con IFEL Campania, presso la sede comunale. Questo servizio gratuito offre assistenza e formazione personalizzata per aiutare i cittadini a utilizzare efficacemente le tecnologie digitali e i servizi online, promuovendo inclusione e competenza digitale a beneficio della comunità.

Il Comune di Baronissi ha attivato, in collaborazione con IFEL Campania, un nuovo Punto Digitale Facile presso la sede comunale. Il servizio è pensato per offrire assistenza gratuita e formazione personalizzata a tutti i cittadini che necessitano di supporto nell’utilizzo delle tecnologie digitali e dei servizi online. L’iniziativa, promossa dalla Regione Campania e sostenuta dall’amministrazione comunale, rientra nella Misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata a contrastare il divario digitale e a garantire un accesso più equo e consapevole ai servizi della Pubblica Amministrazione, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, attivato il “Punto Digitale Facile” per accompagnare i cittadini nell’uso delle tecnologie e dei servizi online

