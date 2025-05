Barista trovato morto nel suo locale | si pensa al gesto estremo

Una tragedia scuote Remedello: un barista di 66 anni è stato trovato privo di vita nel suo locale, probabilmente a causa di un gesto estremo. La scoperta è avvenuta poco prima delle 7 da parte di un familiare, che ha dato l'allarme. Le autorità sono intervenute per i rilievi, ma ancora non si conoscono le cause di questa drammatica vicenda.

Tragedia a Remedello, dove nella mattinata di oggi (martedì 20 maggio) un uomo di 66 anni è stato trovato privo di vita nel suo bar, che si affaccia sulla piazza del paese. A fare la drammatica scoperta, poco prima delle 7, sarebbe stato un familiare. Scattata la chiamata al numero unico per.

