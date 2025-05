Barilla a Imola riaccende i motori della Domenica italiana

Barilla a Imola riaccende i motori della tradizione italiana, celebrando la Domenica con il classico spirito “con pasta Barilla è sempre domenica”. In occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna, l’azienda dona 4.909 pasti alle famiglie, rafforzando il legame tra il made in Italy, sport e convivialità, in un evento che unisce passione e tradizione.

Milano, 20 mag. (askanews) - Con pasta Barilla è sempre domenica: recitava uno spot negli anni '50. Ora in occasione del Formula 1 Amazon web service Gran premio dell'Emilia Romagna e del made in Italy, Barilla celebra la Domenica italiana regalando a 4.909 famiglie - tante quanti sono i metri del circuito di Imola - una box di pasta. A cui si aggiungono oltre 6.000 confezioni che Barilla ha donato alla sezione di Imola di Banco Alimentare, l'organizzazione benefica di cui Barilla è primo contributore per volumi donati in Italia. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Barilla a Imola riaccende i motori della Domenica italiana

