Barcellona Laporta | "Haaland? Nulla è impossibile" Luis Diaz primo obiettivo

Joan Laporta accende i sogni dei tifosi del Barcellona, dichiarando che "nulla è impossibile". Con Luis Diaz come primo obiettivo, il presidente del club catalano guarda al mercato con ottimismo, alimentando le speranze di rinforzare la squadra e riscrivere nuovi capitoli di successo. Un'estate intensa si profila all’orizzonte per i blaugrana.

Joan Laporta fa sognare il Barcellona anche sul mercato. Il presidente del club catalano, campione di Spagna, ha dichiarato in un`intervista. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Laporta vuole confermare Szczesny al Barcellona: «Vogliamo che resti qui». L’annuncio delinea il futuro dell’ex Juve

Laporta vuole confermare Szczesny al Barcellona, sostenendo il suo ruolo come portiere titolare. L’annuncio, che arriva dopo la proposta di rinnovo biennale, delinea il futuro dell'ex Juventus nel club blaugrana.

Laporta rivela: «L’Inter voleva Messi, ma scegliendo il Barcellona è diventato il migliore della storia…»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, rivela che l'Inter voleva Messi, ma il talento argentino ha scelto il Blaugrana, diventando il più grande di sempre.

Laporta rivela: «Inter voleva Messi! Barcellona fu chiaro»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha svelato una trattativa segreta tra l’Inter e il club blaugrana, riguardante il possibile trasferimento di Lionel Messi.

Barcellona, Laporta ha intenzione di confermare Szczesny

tuttojuve.com scrive: Qualche giorno fa, Szczesny ha dichiarato di aver ricevuto un'offerta per prolungare il suo contratto con il Barcellona per altri due anni. Potrebbe quindi giocare per il club catalano anche ...

Laporta frena il Barcellona: «Triplete? Ancora non abbiamo vinto niente. Adesso…»

Da informazione.it: Laporta si è espresso sul Triplete: le dichiarazioni del numero uno del Barcellona sugli spagnoli ... Non abbiamo ancora vinto nulla e dobbiamo lavorare sodo per riuscirci, sia nella finale ...

Barça, Laporta cauto sul Triplete: "Non abbiamo vinto ancora nulla, fiducia in Flick"

Come scrive msn.com: Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, a margine della visita dello ... Non abbiamo ancora vinto nulla e dobbiamo lavorare sodo per riuscirci, sia nella finale di Coppa del Re che ...