Barcellona Laporta | "Haaland? Niente è impossibile"

Joan Laporta, presidente del Barcellona, rinnova i sogni dei tifosi con parole di ottimismo e ambizione. Sottolineando che "niente è impossibile", Laporta alimenta la speranza di grandi colpi di mercato, inclusi eventuali arrivi come Haaland. Il club catalano, già campione di Spagna, si prepara a scrivere nuove pagine di successo, dimostrando che l'impossibile può diventare realtà.

Joan Laporta fa sognare il Barcellona anche sul mercato. Il presidente del club catalano, campione di Spagna, ha dichiarato in un`intervista. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Scopri altri approfondimenti

Laporta vuole confermare Szczesny al Barcellona: «Vogliamo che resti qui». L’annuncio delinea il futuro dell’ex Juve

Laporta vuole confermare Szczesny al Barcellona, sostenendo il suo ruolo come portiere titolare. L’annuncio, che arriva dopo la proposta di rinnovo biennale, delinea il futuro dell'ex Juventus nel club blaugrana.

Laporta rivela: «L’Inter voleva Messi, ma scegliendo il Barcellona è diventato il migliore della storia…»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, rivela che l'Inter voleva Messi, ma il talento argentino ha scelto il Blaugrana, diventando il più grande di sempre.

Laporta rivela: «Inter voleva Messi! Barcellona fu chiaro»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha svelato una trattativa segreta tra l’Inter e il club blaugrana, riguardante il possibile trasferimento di Lionel Messi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona, Laporta: “Risponderò duramente alla Liga”

Scrive calciostyle.it: Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, annuncia una risposta forte al comunicato della Liga e al suo presidente Javier Tebas, promettendo azioni decisive. Il presidente del Barcellona, Joan ...

Barcellona, il caso Dani Olmo può costare caro a Laporta: ultimatum degli oppositori, dimissioni o sfiducia

Come scrive msn.com: Si fa incandescente la temperatura in casa Barcellona. La surreale vicenda ... giorni gli oppositori del presidente in carica Joan Laporta, che tornano a premere per chiederne un passo indietro ...

Barcellona, il presidente Laporta contro Marciniak: “Non siamo in finale per le decisioni dell’arbitro”

Come scrive gianlucadimarzio.com: Il presidente del Barcellona Laporta si è scagliato contro l’arbitro Szymon Marciniak al termine della sfida contro l’Inter Il Barcellona è stato eliminato dalla Champions League. Ieri, 6 maggio, i ...