Baby gang a Bologna 13enne costretto a inginocchiarsi perchè non aveva soldi da farsi rubare

Il fenomeno delle baby gang a Bologna sta crescendo, generando paura tra le famiglie. Recentemente, un episodio ha scosso la città: un 13enne costretto a inginocchiarsi perché non aveva soldi da farsi rubare. Questa escalating preoccupazione evidenzia l'urgenza di intervenire per tutelare i giovani e garantire la sicurezza nel territorio.

Il fenomeno delle baby gang a Bologna sta generando ansia e preoccupazione in molte famiglie, che temono per l’incolumità dei propri figli 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Baby gang a Bologna, 13enne costretto a inginocchiarsi perchè non aveva soldi da farsi rubare

Altri articoli sullo stesso argomento

Bologna, aggredito a 13 anni da una baby gang. “Preso a schiaffi per 2 euro”

Un tragico episodio di violenza giovanile ha scosso Bologna martedì pomeriggio, quando un tredicenne è stato aggredito da una baby gang.

Bergamo, commercianti sempre più spaventati. Furti e baby gang in cima alle paure

A Bergamo, i commercianti vivono un crescente senso di insicurezza: furti e baby gang emergono come le principali preoccupazioni.

Novoli ostaggio delle baby gang

Novoli, un quartiere che dovrebbe essere un luogo di serenità e incontro, si trova oggi ostaggio delle baby gang.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Baby gang, Foresti (FdI): “Tredicenne aggredito in zona Saffi”

Secondo bolognatoday.it: Il consigliere comunale denuncia un nuovo episodio di violenza giovanile e chiede un cambio di passo da parte delle istituzioni: “Senza conseguenze, nessun senso di responsabilità” ...

«Inginocchiati e chiedi scusa», poi il pestaggio: baby gang in cerca di soldi aggredisce un 13enne perché non ne aveva

Da msn.com: «Inginocchiati e chiedi scusa». Poi le botte davanti all'amico inerme. È l'aggressione ai danni di un 13enne avvenuta ...

Bologna, aggredito a 13 anni da una baby gang. “Preso a schiaffi per 2 euro”

Come scrive informazione.it: “Ferite non ne ha. Ma dentro si porta un’umiliazione che sarà difficile superare”. Parla così la mamma del tredicenne aggredito martedì pomeriggio da una baby gang in via Gorizia. “Erano quattro o cin ...