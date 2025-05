Aversa Palumbo CISAL | Ritardi che lasciano perplessi su un progetto prezioso per la disabilità

La CISAL di Caserta sollecita l’avvio del progetto per la disabilità ad Aversa, evidenziando i ritardi che rischiano di compromettere un’iniziativa di grande valore. Come organizzazione sindacale impegnata sul fronte della fragilità sociale, esprimiamo preoccupazione e chiediamo un’azione tempestiva per garantire opportunità e inclusione a chi ne ha più bisogno.

La CISAL di Caserta sollecita l’avvio del progetto per i disabili ad Aversa: “Un esempio virtuoso che non può restare fermo”. “ Come organizzazione sindacale, da sempre attenta ai temi della fragilità sociale e della disabilità in particolare, seguiamo con interesse e grande rispetto il percorso che, nella città di Aversa, ha portato all’elaborazione di un progetto dedicato all’assistenza dei disabili e al sostegno dei loro familiari, con l’individuazione del centro Caianello quale spazio possibile. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

Missiva di registi e attori denuncia crisi e ritardi nella riforma del tax credit

Una missiva firmata da importanti registi e attori italiani denuncia la crisi e i ritardi nella riforma del tax credit, giungendo agli ambienti ministeriali nel tumulto delle polemiche seguite ai David di Donatello.

Sgominata gang delle truffe degli anziani: arresti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano

Una vasta operazione ha portato all'arresto di una pericolosa gang specializzata in truffe agli anziani, con fermi avvenuti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano.

Sorrento, ritardi Circumvesuviana. Due petizioni degli utenti: «Una gestione con i privati per potenziamento»

A Sorrento, la situazione della Circumvesuviana è drammatica, con ritardi, soppressioni e disservizi continuativi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aversa. Ferdinando Palumbo (CISAL): “Ritardi che lasciano perplessi su un progetto prezioso per la disabilità”

Da sardegnareporter.it: “Tuttavia, pur nel pieno rispetto delle prerogative e dei tempi della politica locale, non possiamo fare a meno di esprimere un certo disappunto per il susseguirsi di rinvii e discussioni che, nei fat ...

Campania, Palumbo (Cisal): “Grazzanise diventa infrastruttura duale, nuove opportunità per il territorio”

Scrive sciscianonotizie.it: Ferdinando Palumbo, segretario generale della Cisal Caserta, ha accolto con favore questa decisione ... “È fondamentale che si avvii un processo ben definito per evitare ritardi e garantire che questa ...

Elezioni Rsu Caserta, Palumbo: "Radicamento sul territorio la nostra forza"

Si legge su msn.com: Così si è espresso Ferdinando Palumbo, segretario generale della Cisal Caserta commentando i ... Gaetano Nappa ad Aversa, Ernesto Iavazzo a Villa Literno, Marco Abbruzzese a Trentola Ducenta ...