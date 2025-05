Autoritratto generazionale | nuove drammaturgie al festival Up To You

L’autoritratto generazionale presenta nuove drammaturgie al festival Up To You, un laboratorio che mette in discussione convenzioni teatrali e narrative. Giovani autori e performer si confrontano, creando opere autentiche e condivise, in un teatro intimo e riflessivo. In tempi di incertezza, il teatro si afferma come spazio di scoperta, espressione e resistenza, dando voce alle sfumature di una generazione.

Un laboratorio di drammaturgie giovani che sfidano le convenzioni teatrali e narrative, dando voce a temi sociali e personali. Le opere proposte sono scritte da chi le interpreta, creando una connessione profonda tra autore e performer. In un contesto di incertezze, il teatro emerge come uno spazio di sperimentazione 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Autoritratto generazionale: nuove drammaturgie al festival «Up To You»

