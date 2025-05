Aumento della Tari Sola M5 | Già deciso dalla prima giunta Masci una stangata determinata dal porta a porta

L’aumento della TARI, già deciso dalla prima giunta Masci con la delibera 58/2023, deriva dall’estensione del sistema porta a porta su tutto il territorio comunale. Questa scelta, considerata da molti pesante e discutibile, ha suscitato polemiche e preoccupazioni tra i cittadini, poiché si tradurrà in costi maggiori senza adeguate alternative o miglioramenti dei servizi.

L’aumento della Tari previsto dalla delibera di giunta 58 del 14 maggio che passerà in commissione il 20 maggio per approdare poi in consiglio comunale è un provvedimento “figlio diretto della folle decisione di estendere il sistema di raccolta porta a porta all’intero territorio comunale senza. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Aumento della Tari, Sola (M5): "Già deciso dalla prima giunta Masci, una stangata determinata dal porta a porta"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Il capogruppo Pettinari: "Pronta la delibera per l'aumento retroattivo della Tari, ennesima mazzata. Il sindaco la ritiri"

Il capogruppo Pettinari lancia l'allerta: il Comune sta preparando un aumento retroattivo della Tari, previsto per il 2025, che rappresenta un’ulteriore mazzata per i cittadini pescaresi.

Seccia sull'aumento della Tari: "Nessuna stangata, in media 6 euro in più per contribuente"

L’aumento della Tari per il 2025, del 3% votato nel 2024, non rappresenta una stangata per i contribuenti.

Di Biase ritira l’Odg sull’esenzione Imu e Tari per Santa Maria: "Servono proposte distinte e condivise"

Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Chieti, ha ritirato l’ordine del giorno per l'esenzione congiunta di Imu e Tari per il quartiere Santa Maria.

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Pesante aumento della Tari. Cittadini e imprese lasciati soli"

Scrive msn.com: Pesante aumento della Tari, i cittadini e le imprese lasciati soli da un’amministrazione che resta a guardare. È il j’accuse dei consiglieri di minoranza Tarcisio Antognozzi, Tiziana ...

Gabicce Mare, aumento Tari ridotto: la previsione era del 5,6%, ecco invece quanto si pagherà

Come scrive msn.com: Già l’aumento della tariffa TARI 2024, per effetto dei benefici prodotti dall’attività di “recupero evasione”, era stato limitato a circa il 2% ed ora anche per l’anno corrente 2025 l ...

Tari, nuovo aumento a Firenze

nove.firenze.it scrive: “Ricordiamo nel 2024 un assessore, Andrea Giorgio “contento per aver contenuto” l’aumento della Tari al 3% nel 2023, era già cresciuta del 2,4 sull’anno precedente. Quest’anno a ...