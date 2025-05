Attesa per la sesta edizione della Timent Run a Latisana

In attesa della sesta edizione della Timent Run a Latisana, l'A.S.D. Athletic Club Apicilia, con il patrocinio dei Comuni di Latisana e Ronchis e il supporto di numerose enti sportivi locali, si prepara a vivere un evento all’insegna della passione e della condivisione. Un appuntamento che promette entusiasmo e partecipazione, consolidando il legame tra comunità e sport nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

L' A.S.D. Athletic Club Apicilia con il Patrocinio dei comuni di Latisana e di Ronchis, con l' Assessorato allo Sport di Latisana, Pro Latisana, Consulta dello Sport di Latisana, sotto l'Egidia della Federazione Italiana di Atletica Leggera, E.P.S. A.I.C.S. Comitato Regionale FVG

Attesa per la sesta edizione della Timent Run a Latisana

In attesa della sesta edizione della Timent Run a Latisana, l'A.S.D. Athletic Club Apicilia, con il patrocinio di Comune di Latisana e Ronchis, e il sostegno di enti sportivi regionali, si prepara a una manifestazione all'insegna della passione per l'atletica.

