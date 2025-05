Ascolti TV | Lunedì 19 Maggio 2025 Il Volo al 21 4% 268 mln Gerri 17 7% 3 mln

Lunedì 19 maggio 2025, le prime serate televisive hanno visto successo su Rai1 con "Gerri" e su Canale5 con "Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo". Risultati importanti: 3 milioni di spettatori (17,7%) per "Gerri" e oltre 2,6 milioni (21,4%) per il programma di Canale5. Ecco gli ascolti principali della serata.

Nella serata di ieri, lunedì 19 maggio 2025, su Rai1 Gerri, in onda dalle 21:46 alle 23:35, ha interessato 3.000.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, dalle 21:38 alle 1:16, ha conquistato 2.683.000 spettatori con uno share del 21.4%. Su Rai2 Audiscion intrattiene 492.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 871.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 926.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 19 Maggio 2025. Il Volo al 21.4% (2,68 mln), Gerri 17.7% (3 mln)

