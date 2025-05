ascolti tv i dati del 19 maggio 2025

Nella serata del 19 maggio 2025, la fiction Rai ha dominato gli ascolti televisivi, con Gerri su Rai1 che ha registrato 3 milioni di spettatori e il 17.7% di share. Tra gli altri canali, Canale5 con "Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo" ha raggiunto il 21.4% di share, confermando il buon andamento delle produzioni Rai.

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, lunedì 19 maggio 2025, su Rai1 Gerri, in onda dalle 21:46 alle 23:35, ha registrato ben 3.000.000 spettatori pari al 17.7% di share. Alle spalle, su Canale5 Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, si ferma a 2.683.000 spettatori con uno share del 21.4%. Su Rai2 Audiscion non va oltre 492.000 spettatori pari al 3%. In onda su Italia1 FBI: Most Wanted registra 871.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 926.000 spettatori (5.8%).