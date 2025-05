ascolti tv del 19 maggio gerri si scontra con il volo

Il 19 maggio, gli ascolti TV si intensificano: Canale 5 sfida Rai 1 con una nuova strategia. Dopo aver vinto la settimana precedente sostituendo l’Isola dei Famosi con lo show de Il Volo, la contesa tra Gerri e il volo diventa protagonista, con Rai 1 che rilancia con la terza puntata di Gerri con Giulio Beranek, alimentando il duello tra i due network.

Canale 5 adotta una nuova strategia per contrastare la fiction di Rai 1 Gerri, sostituendo l’Isola dei Famosi con lo show de Il Volo. Dopo il successo della scorsa settimana, quando ha battuto l’Isola negli ascolti, Rai 1 ha mandato in onda la terza puntata di Gerri con Giulio Beranek. In questo episodio il ritrovamento di ossa umane, forse di un ragazzino, riporta l’attenzione sui minori scomparsi. Ma una telefonata porta Gerri su un’altra pista. Intanto, un bambino sparisce nel nulla. Inizia una corsa contro il tempo per salvarlo. 🔗Leggi su Dilei.it