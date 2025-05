ASCOLTI TV 19 MAGGIO 2025 | LE INDAGINI DI GERRI LA MUSICA DE IL VOLO IL DEBUTTO DI LAS SABINAS

Gli ascolti tv di lunedì 19 maggio 2025 mostrano il debutto di Las Sabinas e l'attesissima prima serata de Il Volo a Mantova, insieme a una nuova puntata di Gerri. Ecco i risultati di ieri, con dati relativi a programmi come Tg1 Mattina, UnoMattina e altri, che confermano l'interesse del pubblico verso le novità e le riconferme della stagione televisiva.

ASCOLTI TV 19 MAGGIO 2025 • Lunedì •. Gli ascolti tv di lunedì 19 maggio 2025 con il debutto della prima delle tre serate de Il Volo a Mantova e una nuova puntata di Gerri. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x E’ Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Ritorno a Las Sabinas – x Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x Gerri – x TC – x G – x O – x Gerri – x Cose Nostre – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x Mattino 5 News – x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Tradimento – x Uomini e Donne – x + x L’Isola dei Famosi – x The Family (16:26) – x Pomeriggio 5 – x + x Pomeriggio 5 Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Striscia La Notizia – x Il Volo: Tutti per Uno – x TC – x G – x O – x Il Volo: Tutti per Uno – x Tg5 – x RAI1: BARBARA D’URSO VERSO IL SABATO POMERIGGIO. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 19 MAGGIO 2025: LE INDAGINI DI GERRI, LA MUSICA DE IL VOLO, IL DEBUTTO DI LAS SABINAS

