Arte vende 27 immobili | case negozi box posti auto e perfino una villa con parco

Arte Genova, l'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della città metropolitana di Genova, propone in vendita 27 immobili tra appartamenti, negozi, box, posti auto e una splendida villa con parco, situati nei comuni di Arenzano, Genova, Masone e Sestri Levante. Un'occasione unica per investimenti e residenze in territori di grande pregio.

L'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della città metropolitana di Genova (Arte Genova) vende 27 unità immobiliari site nei comuni di Arenzano, Genova, Masone e Sestri Levante. Ci sono appartamenti, negozi, box, posti auto e perfino una villa con parco. Le unità immobiliari vengono. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Arte vende 27 immobili: case, negozi, box, posti auto e perfino una villa con parco

