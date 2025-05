Archivio di Stato in cattedra il procuratore Raffaele Cantone

Mercoledì 28 maggio all’Archivio di Stato di Siena si terrà un evento in occasione della Festa della Repubblica, con l’intervento di Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica di Perugia e noto esperto di giustizia. Un’occasione per approfondire temi istituzionali e condividere riflessioni sulla legalità e l’etica nel nostro Paese.

Siena, 20 maggio 2025 – Mercoledì 28 maggio all’Archivio di Stato si terrà un incontro, organizzato nell’ambito delle celebrazioni istituzionali organizzate per la Festa della Repubblica. L’intervento di Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica del Tribunale di Perugia, già presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è volto ad approfondire i temi della trasparenza e dell’accountability, per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi pubblici inquadrandoli nel contesto delle politiche nazionali di Open Government, illustrando i principali aspetti normativi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Archivio di Stato, in cattedra il procuratore Raffaele Cantone

