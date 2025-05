Arbitri di Como-Inter e Napoli-Cagliari | Rocchi studia 4 nomi – CdS

Venerdì alle 20.45 si disputano le sfide scudetto Como-Inter e Napoli-Cagliari, con l’attenzione rivolta agli arbitri. Rocchi, presidente degli arbitri, ha anticipato alcuni nomi chiave e riflette su quattro ufficiali sotto studio, mentre le designazioni ufficiali saranno annunciate domani. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle decisioni previste per queste importanti partite.

Como-Inter e Napoli-Cagliari sono le due partite scudetto, in programma venerdì alle 20.45. Rocchi, che ieri ha parlato di VAR e arbitri, riflette su quattro nomi in particolare. Domani le designazioni ufficiali. LA LISTA DI ROCCHI – I nomi usciranno domani, ma la lista del designatore Gianluca Rocchi, in vista delle partite scudetto Como-Inter e Napoli-Cagliari, è composta da quattro nomi. Ovvero quelli di Maurizio Mariani, Federico La Penna, Davide Massa e Daniele Doveri. Entrando nello specifico delle due partite, i primi due maggiormente in pole per arbitrare l’Inter a Como. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Arbitri di Como-Inter e Napoli-Cagliari: Rocchi studia 4 nomi – CdS

Argomenti simili trattati di recente

Proteste contro gli arbitri, interviene il designatore Rocchi: «Noi gli unici a mettere in piazza gli errori»

In un contesto di crescenti proteste contro gli arbitri, il designatore Rocchi interviene difendendo il ruolo degli arbitri e sottolineando come siano gli unici a rendere pubblici gli errori.

Rocchi si difende dopo le critiche: «Noi arbitri gli unici ad ammettere gli errori. Giudizio finale? Rispondo così»

Gianluca Rocchi, ex arbitro e attuale designatore di Serie A, si difende dalle recenti critiche, sottolineando che gli arbitri sono gli unici a riconoscere gli errori.

Rocchi si difende: «Arbitri ammettono sempre propri errori. Non da tutti»

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, difende gli arbitri italiani sottolineando la trasparenza nel riconoscere i propri errori.

Cosa riportano altre fonti

Arbitri di Como-Inter e Napoli-Cagliari: Rocchi studia 4 nomi – CdS

Come scrive inter-news.it: Como-Inter e Napoli-Cagliari sono le due partite scudetto, in programma venerdì alle 20.45. Rocchi, che ieri ha parlato di VAR e arbitri, riflette su - Leggi su Inter-News ...

Arbitri, Rocchi: "Siamo l'unica categoria sempre pronta ad ammettere gli errori, sembra sia dovuto"

Si legge su msn.com: E` arrivato il commento del designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, in occasione del 23° Memorial Niccolò Galli, a Firenze per ricevere il premio dalla carriera,.

Rocchi, designatore arbitrale, difende gli arbitri dopo le polemiche: "Quando sbagliano lo ammettono, altre categorie non lo fanno"

Come scrive eurosport.it: Se sono soddisfatto della stagione? Non sono abituato a dare giudizi e comunque non ne do, perché questo non è il mio compito e poi perché deve ancora finire il campionato. L'obiettivo è cercare di ...