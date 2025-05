Aquile Ferrara trionfano sui Lazio Marines | vittoria chiave per i playoff

Le Aquile Ferrara ottengono una vittoria cruciale sui Lazio Marines, 14-12, al Mike Wyatt Field. Una partita intensa e combattuta fino all’ultimo secondo, che rafforza le speranze playoff. Nonostante un avvio difficile, le Aquile dimostrano carattere e determinazione, portando a casa un successo fondamentale nel percorso verso la postseason.

Domenica scorsa al Mike Wyatt Field le Aquile Ferrara conquistano una vittoria fondamentale battendo i Lazio Marines 14-12 al termine di una partita intensa, combattuta e ricca di emozioni fino all'ultimo secondo. L'avvio del match è in salita per i padroni di casa, che faticano a entrare in ritmo e vanno sotto 3-0 nel primo quarto. Ma nel secondo, l'attacco estense si accende: è Percy King a rompere il ghiaccio con una corsa in end zone, trasformata con precisione da Bindini per il 7-3. I Marines rispondono con un field goal, ma all'intervallo le Aquile conducono 7-6.