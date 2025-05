Aperta un' inchiesta per omicidio stradale dopo la morte di Roberto Conci

A pochi giorni dalla tragica scomparsa del giornalista Roberto Conci, la Procura di Trento ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Indagato un ciclista trentino di 77 anni, coinvolto nell’incidente che ha causato la morte di Conci, anche lui in bici. L’incidente ha avuto conseguenze fatali per il 64enne, che è deceduto dopo tre giorni di ricovero.

