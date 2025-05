Anziano sventa la truffa del falso carabiniere con una chiamata al 112

A Pescia, un anziano ha evitato una truffa telefonica di un falso carabiniere grazie alla rapidità d’azione. Dopo aver ricevuto la telefonata, ha chiamato immediatamente il 112, sventando così il tentativo di raggiro ai danni di una coppia di coniugi. La sua prontezza ha evitato che gli sconosciuti ottenessero informazioni o denaro.

Nei giorni scorsi una coppia di anziani coniugi è stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere che riferiva di aver ritrovato gli ori che erano stati loro rubati nel mese precedente e, per riaverli, avrebbero dovuto consegnare la somma di 6mila euro ad un ipotetico avvocato. Il marito, lasciando la moglie in linea al telefono di casa con il truffatore, in un'altra stanza e con il proprio cellulare ha contattato il 112 e la chiamata è stata inoltrata al commissariato di Pescia.