Antonio Palumbo | Stagione da Record con Modena e Riconoscimento ' Coppa gialli'

Nove reti e dieci assist. Nonostante una stagione del Modena complessivamente un po’ luci ed ombre, Antonio Palumbo i numeri li ha fatti. Il numero 10 gialloblu, negli ultimi due anni solari eletto ‘Canarino dell’anno’ dal nostro giornale in una classifica che tiene conto della media voti, ieri ha ricevuto un altro riconoscimento, la ‘ Coppa gialli ’, trofeo messo in palio dalla trasmissione di Trc ‘Gialli di sera’, e in questo contesto è stato intervistato dal collega Paolo Reggianini. "Credo che sia stata la mia migliore stagione da quando ho iniziato a giocare e personalmente sono soddisfatto del mio campionato, anche se poteva finire in una maniera diversa. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net