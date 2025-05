Antonio Franchini e il fuoco della madre | a Capua una serata d’autore

Antonio Franchini torna a Capua per una serata d’autore nel festival "Capua il Luogo della Lingua". Protagonista indiscusso dell’editoria italiana, l’autore presenta il suo ultimo libro, "Il fuoco della madre", offrendo un intenso viaggio tra memoria e passione. Un evento da non perdere, ricco di emozioni e riflessioni, che sancisce il ritorno di Franchini nella sua terra dopo vent’anni.

Protagonista indiscusso dell'editoria italiana Antonio Franchini è uno degli ospiti più attesi della ventesima edizione del Capua il Luogo della Lingua festival diretto da Giuseppe Bellone. Ad accoglierlo mercoledì 21 maggio alle 18.30, dopo venti anni dall'ultima volta a Capua, sarà il Museo Campano, celebre per le sue Matres matutae, dove Franchini presenterà il suo romanzo sulla madre, "Il fuoco che ti porti dentro" edito da Marsilio, in dialogo con la scrittrice Marilena Lucente e lo scrittore e Direttore del Museo campano Gianni Solino, per la prima volta in provincia di Caserta.