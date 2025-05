Annalisa sotto attacco pesanti accuse da un politico | Blasfema prende in giro Gesù ecco chi l’ha detto

Il successo di Annalisa con il nuovo singolo "Maschio" ha fatto discutere: mentre il pubblico lo elogia, alcune accuse pesanti da parte di un politico hanno scatenato polemiche, coinvolgendo anche temi delicati come le affermazioni blasfeme. Cos’è successo realmente? Ecco i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere molto.

Il successo del nuovo singolo di Annalisa, Maschio, non è passato inosservato, ma stavolta a far discutere non è solo la musica. Se da un lato il brano è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, debuttando direttamente nella top 20 della FIMI, dall'altro ha scatenato polemiche feroci. Il contenuto del ritornello ha suscitato l'indignazione dell'ex senatore leghista Simone Pillon, che ha accusato la cantante di blasfemia e di mancare di rispetto alla religione cristiana. Il riferimento esplicito a Gesù e alla Madonna ha innescato un acceso dibattito, portando il politico a pubblicare dichiarazioni durissime sui social e a rilanciare un articolo dal taglio altrettanto critico.

