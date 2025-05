Anna Chiti morta a 17 anni al lavoro l' amica | Era emozionata e un po' agitata Voglio sapere la verità per evitare che succeda ad altri

Anna Chiti, morta a soli 17 anni mentre lavorava, lascia un vuoto profondo. La sua amica, emozionata e preoccupata, desidera conoscere la verità per prevenire tragedie simili. Ani era responsabile, sportiva e dinamica. È fondamentale chiarire cosa sia successo per evitare che altre giovani affrontino lo stesso destino.

«Ani era responsabile e brava in tutto. Era sportiva, dinamica, sapeva nuotare. Vogliamo capire i dettagli di quello che le è successo. Anche perché non ricapiti più a. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Anna Chiti morta a 17 anni al lavoro, l'amica: «Era emozionata e un po' agitata. Voglio sapere la verità per evitare che succeda ad altri»

