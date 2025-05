Anime Mediterranee due donne in musica al Teatro Ghione il 20 maggio

Il 20 maggio al Teatro Ghione, "Anime Mediterranee": uno spettacolo tra riflessione e divertimento con Francesca Alotta e Sylvia Pagni. Le artiste, tra musica e ironia, coinvolgeranno il pubblico in un viaggio sensoriale nel cuore del Regno delle Due Sicilie, creando un’atmosfera suggestiva e ricca di emozioni, fondo di un’esperienza unica tra tradizione e interazione.

Tra riflessioni e divertimento, interazione con il pubblico, ironia, le due artiste, Francesca Alotta e Sylvia Pagni, incanteranno il pubblico in un'atmosfera suggestiva e lo guideranno in un'esperienza sensoriale ricca di emozioni, attraversando il cuore del Regno delle Due Sicilie, ma toccando anche tutte le regioni italiane

Castelfranco, due donne investite da auto mentre attraversano la strada

Modena, 7 aprile 2025 – Un tragico incidente stradale ha coinvolto due donne a Castelfranco, in via Austria.

Ventenne tenta il suicidio, anziana si sente male al volante: Polizia Locale salva due donne in poche ore

In poche ore, la polizia locale ha compiuto due interventi decisivi, salvando una ventenne in crisi e un'anziana colta da malore al volante.

Stangata del tribunale per violenza sessuale su due donne: condannato Depardieu

Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena, per violenza sessuale su due donne durante il lavoro sul set di un film nel 2021.

Orsogna, Andreina Moretti del Guscio alla prima di "Anime Mediterranee, due donne in musica"

Segnala giornaledimontesilvano.com: Presso il teatro comunale di Orsogna "Camillo de Nardis", si è svolta la prima assoluta dello spettacolo "Anime Mediterranee, due donne in musica" delle note artiste Francesca Alotta e Sylvia Pagni.