Ancora un drammatico incidente stradale nel Lazio | quattro feriti tra cui due bambini Lo schianto lungo l’autostrada del Sole tra Anagni e Ferentino

Ancora un incidente drammatico nel Lazio: quattro feriti, tra cui due bambini, nello scontro avvenuto sull’autostrada del Sole tra Anagni e Ferentino. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento, suscitando grande preoccupazione. Segui gli aggiornamenti su questa vicenda che evidenzia la pericolosità delle strade italiane.

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di sabato sull'autostrada del Sole, nel tratto compreso tra Anagni e Ferentino, in direzione Napoli. Tre veicoli sono stati coinvolti nel sinistro, tra cui un furgone e due automobili. Una delle auto, a causa della violenza dell'impatto, si è ribaltata, creando panico tra gli automobilisti di passaggio. L'incidente ha causato il ferimento di quattro persone, tra cui due bambini, ma fortunatamente nessuno dei feriti risulta essere in pericolo di vita.

