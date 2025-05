anche rabat conferma le difficoltà del tennis femminile alle spalle di jasmine paolini aspettando tyra grant

A Rabat, anche le difficoltà del tennis femminile si confermano dietro la crescita di Jasmine Paolini, mentre si attende il ritorno di Tyra Grant. Il panorama italiano presenta sfide di infortuni, instabilità e rendimento altalenante, evidenziando un anno complicato per le atlete. Una situazione che riflette le incertezze e le sfide di un movimento in cerca di stabilità e successi.

Attualmente la situazione del tennis femminile italiano è un po’ complicata, per un motivo o per un altro. Tra infortuni, uscite di scena prossime, situazioni di incostanza e difficoltà di rendimento, se ne stanno vedendo parecchie in un anno che, paradossalmente, sta vedendo Jasmine Paolini toccare vette spettacolari, che l’hanno portata fino al numero 4 del mondo dopo una rincorsa durata diversi anni e una consapevolezza diversa di potersela battere con le big. Il resto della situazione, però, preoccupa anche per quanto visto sia a Roma che ancor più a Rabat, nell’ultimo torneo WTA 250 prima del Roland Garros. 🔗Leggi su Oasport.it