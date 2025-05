Anagni interessante incontro per costruire il futuro nei territori per i giovani

Un incontro stimolante per progettare il futuro nei territori dedicato ai giovani. Partecipare al convegno “Colmare il Divario: Territorio, Imprese, Giovani, Scuola – il Futuro nei settori strategici ad Alta Innovazione”, promosso da Heli World Scarl e Fondazione Bonifacio VIII, ha rappresentato un’occasione di confronto e visione per affrontare le sfide e valorizzare le opportunità nel nostro paese.

🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Anagni, interessante incontro per costruire il futuro nei territori per i giovani

