Amici 24 intervista al vincitore Daniele Doria | Non avrei mai pensato di poter vincere Alessandra Celentano mi ha insegnato a credere nel mio talento Il momento più difficile? Quando ho avuto l’infortunio

Daniele Doria, vincitore della 24ª edizione di Amici, ci ha raccontato il suo percorso, tra sorrisi e sfide. Sorprendente e emozionante, la vittoria è stata frutto di talento e determinazione, anche nei momenti più difficili, come l'infortunio. Alessandra Celentano gli ha insegnato a credere in sé stesso, rendendo questa vittoria ancora più significativa.

Daniele Doria è riuscito a portarsi a casa la coppa della ventiquattresima edizione di Amici. Una vittoria che è arrivata a sorpresa considerando che il ballerino si è trovato a doversi scontrare alla finalissima con il favorito Trigno. Daniele ha però emozionato tutti con il suo talento e la sua storia. Il ballerino è partito in sordina ma poi strada facendo è riuscito a dimostrare grinta e determinazione non arrendendosi nemmeno di fronte agli ostacoli. Noi di SuperGuida Tv l’abbiamo intervistato in esclusiva. 🔗Leggi su Superguidatv.it