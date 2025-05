Ambiente Tiso accademia ic | Overshoot day campanello d’allarme per generazioni future

L’Overshoot Day, il giorno in cui l’umanità esaurisce le risorse naturali disponibili in un anno, rappresenta un grave campanello d’allarme per le future generazioni. Nel 2025, in Italia, è caduto il 6 maggio, evidenziando l’urgenza di adottare comportamenti più sostenibili per preservare il nostro pianeta e garantire un futuro equo e positivo.

"L'Overshoot Day rappresenta un campanello d'allarme che non possiamo più ignorare. È il momento in cui il consumo di risorse naturali supera la capacità del nostro ecosistema di rigenerarle. Per l'Italia, nel 2025, questo giorno è caduto il 6 maggio. In altre parole, in soli 126 giorni abbiamo.

