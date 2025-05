Altavilla Irpina il concerto Tutti in festa per il Santo Patrono | un' emozione che resta nel cuore

Ieri sera Altavilla Irpina ha vissuto un momento speciale con il concerto “Tutti in festa per il Santo Patrono”, presso il Santuario dei SS Martiri Pellegrino e Alberico Crescitelli. Promosso dall’Istituto Comprensivo “C. Caruso” ad indirizzo musicale, l’evento ha regalato emozioni intense, unendo comunità e fede in un’atmosfera indimenticabile.

Nella suggestiva cornice del Santuario dei SS Martiri Pellegrino e Alberico Crescitelli, si è tenuto ieri sera il concerto “Tutti in festa per il Santo Patrono”, promosso dall’Istituto Comprensivo “C. Caruso” ad indirizzo musicale di Altavilla Irpina. L’evento, fortemente voluto dal parroco don. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Altavilla Irpina, il concerto "Tutti in festa per il Santo Patrono": un'emozione che resta nel cuore

Approfondisci con questi articoli

Educazione alla legalità e sicurezza digitale, la Polizia incontra gli studenti del Liceo “V. De Caprariis” di Altavilla Irpina

Questa mattina, il Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Altavilla Irpina ha ospitato un importante incontro dedicato all'educazione alla legalità e alla sicurezza digitale.

Maxi concerto con Radio 105: sul palco i big della musica italiana. Tutti i nomi

Preparati per un'indimenticabile notte di musica, venerdì 4 luglio, all'Area Park di Porto Garibaldi! Il maxi concerto di Radio 105 porterà sul palco i grandi della musica italiana, in una celebrazione di suoni e emozioni.

Altavilla Irpina, assolto imprenditore accusato di indebita percezione della NASPI

Un imprenditore di Altavilla Irpina è stato assolto dall'accusa di indebita percezione della NASPI, dopo un processo che lo ha visto imputato per truffa aggravata ai danni dello Stato.

Se ne parla anche su altri siti

Tentato omicidio ad Altavilla Irpina: emergono nuovi dettagli

Scrive irpiniareport.it: ALTAVILLA IRPINA – Spunta un nuovo elemento nell’indagine sul tentato omicidio del ventenne di Altavilla Irpina ferito con un colpo d’arma da fuoco nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sarebbe st ...

Tentato omicidio ad Altavilla, il sindaco: ripudiamo la violenza, serve impegno di tutti per la legalita’

Come scrive irpinianews.it: ALTAVILLA IRPINA- “Altavilla Irpina è una comunità che ripudia ... Serve l’impegno e la responsabilità di tutti per preservare la serenità e il futuro del nostro paese”.

Altavilla Irpina, tentato omicidio: 20enne colpito da proiettile

Segnala ilmattino.it: Tentato omicidio questa notte ad Altavilla Irpina. Un 20enne è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco. I carabinieri della Compagnia di Avellino, insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo ...