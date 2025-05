Allerte meteo argini ' deboli' e autorizzazioni | perché il ponte di Ragone è demolito a metà e non si sa quando riaprirà

Dopo la riapertura del cavalcavia di Porto Fuori, c’è attenzione alle allerte meteo e alle limitazioni sugli argini, mentre il ponte di Ragone, demolito a metà, rimane chiuso senza una data certa di riapertura. La situazione evidenzia le sfide di sicurezza e di gestione del traffico, con autorizzazioni ancora incerte e preoccupazioni per i cittadini coinvolti.

Mentre da una parte si tira un sospiro di sollievo per la conclusione dei lavori sul cavalcavia di Porto Fuori, che lunedì è stato riaperto al traffico dopo sette mesi di chiusura e disagi per i cittadini, c'è un ponte chiuso più o meno dallo stesso periodo, sul quale mancano ancora certezze e.

