alla reggia di monza la prima grande mostra italiana dedicata a saul leiter

La prima grande mostra italiana dedicata a Saul Leiter, aperta al pubblico fino al 27 luglio 2025 al Belvedere della Reggia di Monza. L'esposizione, dal titolo "Una finestra punteggiata di gocce di pioggia", si compone di 126 fotografie in bianco e nero, 40 fotografie a colori, 42 dipinti e rari materiali d'archivio, come riviste d'epoca originali e un documento filmico. Organizzata da Vertigo Syndrome in collaborazione con di Chroma photography e con la curatela di Anne Morin, la mostra, che include sia stampe vintage che moderne, primi lavori sperimentali e fotografie di moda realizzate durante le sue collaborazioni con Harper's Bazaar, rivela con evidenza cosa distingue nettamente Saul Leiter dai suoi contemporanei e perché la sua opera continui a influenzare la fotografia di oggi.