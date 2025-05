Alessandro Barbero a Udine | parlerà delle rivolte popolari sul lungo periodo

Alessandro Barbero, storico di fama internazionale, sarà a Udine giovedì 29 maggio per analizzare le rivolte popolari nel lungo periodo. Intervistato da Francesca Medioli e Andrea Zannini, l’evento si terrà nelle aule del polo di via Tomadini dalle 18 alle 19:30. Un’occasione unica per approfondire le dinamiche sociali e storiche delle proteste popolari nel tempo.

