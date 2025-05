alessandra mussolini lascia forza italia e va con la lega

Alessandra Mussolini lascia Forza Italia per unirsi alla Lega di Matteo Salvini. L’ex europarlamentare sarà affiancata da Roberto Cantiani, già consigliere comunale. L’annuncio è arrivato dalla Segreteria Lega Lazio, comunicando che nei prossimi giorni i nuovi membri incontreranno il leader del partito, segnando un nuovo capitolo politico per entrambe le figure.

Alessandra Mussolini lascia Forza Italia per la Lega. L’ex europarlamentare entrerà nel Carroccio insieme a Roberto Cantiani, più volte consigliere comunale in Campidoglio. Lo ha annunciato una nota della Segreteria Lega Lazio: «Nei prossimi giorni incontreranno il segretario federale Matteo Salvini per formalizzare le adesioni, insieme al segretario regionale del Lazio Davide Bordoni. Sarà anche l’occasione per scambiare opinioni, idee e fissare le prossime iniziative da portare avanti sul territorio insieme alla squadra della Lega di Roma e nel Lazio». 🔗Leggi su Open.online