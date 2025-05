Alessandra Mussolini lascia Forza Italia e passa alla Lega | presto l' incontro con Salvini

Alessandra Mussolini, ex parlamentare ed europarlamentare, lascia Forza Italia e si unisce alla Lega, annunciando anche Roberto Cantiani. La decisione è stata comunicata dal direttivo regionale della Lega Lazio durante una riunione a Roma, segnando un importante passo nel panorama politico locale e nazionale. Presto, Mussolini incontrerà anche Salvini per formalizzare il nuovo percorso politico.

Alessandra Mussolini, ex parlamentare ed europarlamentare, lascerĂ Forza Italia e passerĂ alla Lega. FarĂ lo stesso Roberto Cantiani. Lo ha annunciato in una nota il direttivo regionale della Lega Lazio. "Nel corso del direttivo regionale della Lega Lazio, in corso in questo momento a Roma, alla presenza del vicesegretario federale e sottosegretario Claudio Durigon, è stato annunciato l'ingresso di Roberto Cantiani, storico consigliere comunale in Campidoglio, e di Alessandra Mussolini, giĂ europarlamentare e parlamentare italiana, all'interno del partito", si legge. 🔗Leggi su Iltempo.it