Al GP di Imola è nata una nuova partnership tra VELO e McLaren

Durante il Gran Premio di Imola 2025, si è annunciata una nuova partnership tra VELO, leader europeo nella produzione di sacchetti di nicotina senza tabacco, e il prestigioso team di Formula 1 McLaren. Un accordo che vede il brand VELO protagonista all’interno dell’evento, consolidando la sua presenza nel mondo dello sport e della mobilità futura, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e innovazione.

Tra le varie cose accadute domenica al GP di Imola anche questo: VELO, leader in Italia e in Europa per la produzione di sacchetti di nicotina senza tabacco, ha stretto una partnership con McLaren Formula 1 Team. In occasione del Gran Premio di Emilia Romagna 2025, infatti, il brand VELO era ben visibile sulla livrea delle macchine da corsa della McLaren ed è stato protagonista protagonista di una serie di attivazioni interattive dedicate agli appassionati di Formula 1. Con il suo mix di innovazione e praticità, VELO non solo rappresenta il futuro della nicotina, ma è anche un esempio concreto della trasformazione portata avanti da BAT Italia.

