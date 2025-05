Aggressioni in ospedale l’ASL forma il personale per difendersi

L’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, si impegna a tutelare il personale sanitario attraverso formazione specifica contro le aggressioni. In un contesto nazionale crescente di violenza negli ospedali, questa iniziativa mira a prevenire e gestire le aggressioni, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e rispettoso per operatori e pazienti. Tempo di lettura: 2 minuti.

Tutelare gli operatori sanitari e prevenire le aggressioni. L'ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, da tempo è impegnata per porre un argine al fenomeno che sta interessando il personale sanitario in tutto il Paese, spesso oggetto di atti di violenza verbale e fisica nell'esercizio dei suoi compiti di assistenza e cura della persona. Per questa ragione la Direzione Generale, supportata dalla Regione Campania, ha dato il via libera ad una importante attività formativa destinata agli operatori sanitari per accrescerne le competenze professionali, anche attraverso un aggiornamento normativo, e fornire strumenti di tutela.

