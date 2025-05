Aggredirono bracciante straniero e carabinieri 7 minorenni di Taranto in comunità per odio razziale

A Taranto, sette minorenni hanno aggredito un bracciante straniero e i carabinieri durante un episodio di odio razziale. Lo scorso gennaio, la baby gang aveva circondato e aggredito un migrante di 26 anni; quando le forze dell'ordine sono intervenute, hanno subito una rappresaglia. Un episodio grave che evidenzia tensioni e discriminazioni crescenti nella comunità.

Lo scorso gennaio la baby gang ha accerchiato un migrante di 26 anni, trasformandolo in un bersaglio umano. Quando i carabinieri sono intervenuti per fermare la violenza è scattata una rappresaglia

