AFFARI TUOI A RISCHIO CHIUSURA PER LUDOPATIA? PER LA PRIMA VOLTA PARLANO I POLITICI

Per la prima volta, politici di maggioranza e opposizione commentano il possibile rischio di chiusura di "Affari Tuoi" a causa della ludopatia, ora sotto i riflettori anche in Vigilanza Rai. Dopo i servizi di Striscia la Notizia, le dichiarazioni bipartisan evidenziano le preoccupazioni e le sfide legate al game show, sollevando un dibattito sull’impatto dei programmi televisivi sul comportamento dei giovani.

Affari Tuoi sbarca in Vigilanza Rai. Dopo i numerosi servizi di Striscia la Notizia, arrivano le dichiarazioni bipartisan da maggioranza e opposizioni sul game show di Rai1. « Ad Affari Tuoi c'è un progetto che riproduce tutte le procedure piĂą tipiche del coinvolgimento e dell'induzione al gioco d'azzardo ». Così aveva dichiarato Maurizio Fiasco, sociologo esperto di gioco d'azzardo e dipendenze, ai microfoni di Rajae, sul meccanismo del gioco di Rai 1 ( vedi servizio ). Dopo che numerosi segnalatori hanno scritto al tg satirico chiedendo di sensibilizzare i politici sulla questione, questa sera a Striscia la notizia  (Canale 5, ore 20.

