Addio McTominay c’è una possibilità | lo scenario che fa tremare i tifosi

Addio McTominay? Una possibile partenza del centrocampista del Napoli scuote i tifosi. Legato al gioco e allo spogliatoio, è molto più di un mediano. Tuttavia, il calcio è imprevedibile, e anche i leader silenziosi non hanno garanzie. La possibilità di lasciare il club fa tremare i fan, alimentando un clima di incertezza e aspettative.

Ha legato il gioco e lo spogliatoio, diventando molto più di un mediano. Ma il calcio non regala garanzie, nemmeno ai leader silenziosi: sì, c'è una possibilità che Scott McTominay lasci il Napoli Addio McTominay, c'è una possibilità: lo scenario che fa tremare i tifosi Se chiedete ai tifosi del Napoli chi è stato l'uomo decisivo di questa stagione, probabilmente vi troverete di fronte a un plebiscito. Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, arrivato la scorsa estate, si è rivelato devastante.

