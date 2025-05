Addio a Domenica Russo la maestra dal cuore grande morta sulla Pedemontana | il dolore degli amici

Addio a Domenica Russo, 43 anni, insegnante dal cuore grande, morta sulla Pedemontana. Originaria di Napoli, si era trasferita a Sesto Calende per passione e dedizione all'insegnamento. Una donna energica e appassionata, amata da amici e colleghi. Chi l’ha conosciuta ricorda una persona vibrante, sempre pronta a mettersi in gioco e a dare il massimo.

Aveva 43 anni Domenica Russo. Nata e cresciuta a Napoli, si era trasferita da qualche anno a Sesto Calende, nel Varesotto, per lavoro, dopo aver ricevuto un incarico da insegnante. Una donna energica, appassionata, sempre pronta a mettersi in gioco. Chi l'ha conosciuta la descrive come una.

