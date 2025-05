Accordo con l’Ue su pesca e Difesa Giravolta di Londra e Brexit archiviata

L’accordo tra Regno Unito e UE su pesca e difesa segna una svolta dopo la fine della fase di Brexit, ormai archiviata. Intese tra Starmer e Bruxelles rafforzano la stabilità, mentre Farage critica il “tradimento” del voto del 2016. In Portogallo e Polonia, i moderati prevalgono, ma i partiti anti-establishment continuano a crescere. Lo speciale include due articoli. Continua a leggere...

Ampia intesa tra Starmer e i vertici di Bruxelles. Farage denuncia il tradimento del voto del 2016 e miete consensi.. In Portogallo e Polonia i moderati escono vincitori, tallonati dai partiti anti establishment.. Lo speciale contiene due articoli..

